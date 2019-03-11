شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحى vs حميد أحداد.. ماذا تغير بعد 1242 يوماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين مؤيد ومعارض ومهاجم ومدافع لفكرة الوقوف على الكرة، نجد العديد من اللاعبين فى الملاعب المصرية الذين أقدموا على هذا الفعل، وأبرزهم رمضان صبحى نجم النادي الأهلى وحميد أحداد مهاجم الزمالك.

رمضان صبحى أثار حالة من الجدل الواسع بعد وقوفه على الكرة فى إحدى مواجهات الزمالك، ما استفز حازم إمام لاعب الأبيض الذى قام بضربه بـ"الشلوت" فقرر حكم المباراة طرد حازم إمام، وكرر اللاعب نفس الحركة فى مباراة السوبر بالإمارات وحينها نزل حازم إمام إلى الملعب للاعتداء على رمضان وحدثت مشاجرة كبيرة.

صاحب الوقعتين حالة من الجدل الكبير واستمر الحديث عن الأمر لعدة شهور، خاصة أن الواقعة كانت بين قطبى الكرة المصرية، وانتقد المسئولون رمضان صبحى واتهموه بإثارة الفتنة وإثارة التعصب، فى الوقت الذى أكدت إدارة الأهلى فرض عقوبة على اللاعب وقتها ولكن دون الإعلان عن تفاصيلها.

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وبعد مرور 1242 يوماً على آخر واقعة وقوف على الكرة من جانب رمضان صبحى، قرر المغربى حميد أحداد، لاعب الزمالك، الوقوف على الكرة بقدميه فى مواجهة جورماهيا مساء أمس، الأمر الذى دفع لاعب الفريق الكينى التدخل عليه بخشونة.

رد الفعل جاء أبسط بعض الشىء من واقعة رمضان صبحى نظراً لكون المنافس ليس مصرياً، ورغم تأكيد اللاعب أن إقدامه على الأمر جاء كنوع من رد الاعتبار بعد الهزيمة من جورماهيا برباعية، إلا أن إدارة الزمالك قررت فرض غرامة مالية مغلظة على اللاعب المغربى قيمتها 300 ألف جنيه.