شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. معسكر المنتخب الأول ينطلق 17 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة قرر بدء معسكر الفراعنة الجديد يوم 17 مارس الجارى ببرج العرب فى الإسكندرية.

وقال لهيطة، إن محمد هانى وعمرو السولية وصلاح محسن سينضمون لمعسكر المنتخب عقب مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى يوم 16 مارس الجارى، لافتاً إلى أن الفراعنة سيتوجهون إلى النيجر يوم 21 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام النيجر فى الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية يوم 23 مارس، قبل مواجهة نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر.