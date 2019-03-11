حوار الخليج 365.. إسلام جابر: لم أوقع للزمالك.. وأسعى لتكرار تجربة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

نجح إسلام جابر لاعب مصر المقاصة والمنضم إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة أن يجذب انتباه المدرب المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لضمه في قائمة الفراعنة التي ستخوض معسكرًا خلال شهر مارس الجاري قبل مواجهتي النيجير ونيجيريا.

وارتبط اسم إسلام بالانضمام إلى ناديي الأهلي و الزمالك بجانب بيراميدز، كما تلقى عرضًا من نادي لزوان السويسري إلا أن إدارة المقاصة رفضت إتمام التعاقد.. "الخليج 365" تواصل مع إسلام جابر وإلى نص الحوار:

بدايةً.. ما هي حقيقة اهتمام ثلاثي المقدمة الأهلي وبيراميدز والزمالك بخدماتك؟

لم أتلق أية عروض خلال الفترة الحالية من أي منهم؛ أركز حاليًا مع فريقي الداخلية و أسعى أن كون متواجد بشكل دائم في المنتخب.

وماذا عن العرض السويسري؟

تلقيت عرضًا رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية من نادي لوزان السويسري بقيمة 500 ألف دولار، إلا إدارة المقاصة رفضت بيعي بسبب ضعف العرض المالي -من وجهة نظرهم- لأنني أصبحت لاعب دولي.

وما المبلغ الذي حددته المقاصة وقتها للموافقة على رحيلك؟

مليون ونصف دولار للتخلي عن خدماتي بشكل نهائي.

ألم تتحدث معهم لتقريب الأمر؟

تحدثت بالفعل وكنت أريد أن أخوض تجربة الاحتراف بالدوري السويسري خاصة وأنه منبع لكل الدوريات الكبرى.. كنت أسعى لتكرار تجربة محمد صلاح.

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وماذا عن حقيقة توقيعك للزمالك؟

هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة، كما قلت سابقًا أركز حاليًا مع فريقي الداخلية ومنتخب مصر.

ماذا عن الانضمام الدائم لمنتخب مصر؟

أمر يسعدني كثيرًا التواجد بشكل مستمر مع منتخب مصر، فمنذ تولى خافير أجيري المهمة الفنية للفراعنة أسعى لأن أكون متواجد بشكل دائم وأصبح أحد العناصر الأساسية في التشكيل.

هل تحدث معك أجيري خلال التجمعات الماضية؟

بالتأكيد فهو يحفزني طوال الوقت لكي أصبح الأفضل فدائما ما يشيد بقدراتي الفنية، وقال لي ذات مرة: "انت رقم ٢ عندي بعد صلاح".

كيف ترى المنافسة مع محمد صلاح خاصة وأنت في نفس مركزه؟

محمد صلاح فخر لكل العرب، فهو من الشخصيات العظيمة التي جاءت في الكرة المصرية، بكل تأكيد تواجدي مع محمد صلاح سيضيف إلىّ خبرات أكثر.

ما طموحاتك خلال الفترة المقبلة؟

المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة وكأس العالم بجانب الاحتراف الخارجي.