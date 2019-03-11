انت الان تتابع تفاصيل خبر الريال يُداوي جراحه الأوروبية بانتصار عريض في الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - عاد نادي ريال مدريد إلى سكة الانتصارات، عقب فوزه على مضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء الأحد، في إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد قد سقط في المباريات الثلاث الأخيرة، منها مرتان أمام الغريم التقليدي برشلونة في كأس الملك والليغا توالياً، إضافة إلى خسارة مذلّة أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفقد "الملكي" لقبه القاري.

Advertisements

وشهدت المباراة في الدقائق الـ20 الأولى أحداثاً دراماتيكية بعدما أهدر روبن ألكاراز ركلة جزاء لبلد الوليد، في الدقيقة الـ12، ثم رفض الحكم احتساب هدفين لغوارديولا في الدقيقتين الـ13 والـ18 بداعي التسلل، بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو"، ليفلت الريال من تأخر في النتيجة كان سيزيد الأمور تعقيداً.

وسجّل أهداف الريال كل من الفرنسي كريم بنزيما (هدفان، أحدهما من ركلة جزاء)، ومواطنه رافائيل فاران، والكرواتي لوكا مودريتش، في الدقائق الـ34 والـ51 والـ59 والـ85، في حين أحرز المغربي أنور محمد هدف "أصحاب الأرض" في الدقيقة الـ29.

بهذا الانتصار رفع الفريق الملكي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، الذي يتصدره برشلونة بـ63 نقطة، في حين تجمّد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة بالمركز السابع عشر.