انت الان تتابع رونالدو يحفز جماهير يوفنتوس قبل موقعة أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جماهير يوفنتوس بالإيمان بقدرة السيدة العجوز على التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل البيانكونيري غدًا الثلاثاء نظيره أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 على ملعب أليانز ستاديوم، بعدما انتهى لقاء الذهاب على ملعب واندا متروبوليتانو بفوز الروخيبلانكوس بهدفين دون رد من توقيع خوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين، وبات لزامًا على السيدة العجوز الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى الدور التالي من المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز.
وقال النجم البرتغالي للموقع الرسمي للفريق: "في سهرة الثلاثاء، علينا جميعًا التمتع بالإيجابية، وأن نؤمن في قدرتنا". وأضاف رونالدو: "العودة أمام أتلتيكو مدريد ممكنة، ولكننا بحاجة إلى المساعدة من الجماهير، وأن يقدموا لنا أجواء مثالية في أرض الملعب، فنحن نحقق كل شيء معًا، وهذا ما نحتاجه في تلك الموقعة". وتابع
وأضاف رونالدو: "العودة أمام أتلتيكو مدريد ممكنة، ولكننا بحاجة إلى المساعدة من الجماهير، وأن يقدموا لنا أجواء مثالية في أرض الملعب، فنحن نحقق كل شيء معًا، وهذا ما نحتاجه في تلك الموقعة".
وتابع النجم البرتغالي: "نحن سنقوم بعملنا على أفضل نحو على أرض الملعب، سنحاول تسجيل الأهداف والفوز بالمباراة، ولكننا بحاجة شديدة إلى دعم الجماهير والتي يتوجب عليها الاستعداد لعودة عظيمة من اليوفي في النتيجة".
يذكر أن يوفنتوس يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1996، حيث وصل البيانكونيري إلى نهائي البطولة مرتين في آخر 5 أعوام، في نسخة 2015 أمام برشلونة، وفي نسخة 2017 أمام قطب العاصمة الإسبانية ريال مدريد.
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