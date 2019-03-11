انت الان تتابع رونالدو يحفز جماهير يوفنتوس قبل موقعة أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جماهير يوفنتوس بالإيمان بقدرة السيدة العجوز على التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل البيانكونيري غدًا الثلاثاء نظيره أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 على ملعب أليانز ستاديوم، بعدما انتهى لقاء الذهاب على ملعب واندا متروبوليتانو بفوز الروخيبلانكوس بهدفين دون رد من توقيع خوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين، وبات لزامًا على السيدة العجوز الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى الدور التالي من المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز.

Advertisements

وقال النجم البرتغالي للموقع الرسمي للفريق: "في سهرة الثلاثاء، علينا جميعًا التمتع بالإيجابية، وأن نؤمن في قدرتنا". وأضاف رونالدو: "العودة أمام أتلتيكو مدريد ممكنة، ولكننا بحاجة إلى المساعدة من الجماهير، وأن يقدموا لنا أجواء مثالية في أرض الملعب، فنحن نحقق كل شيء معًا، وهذا ما نحتاجه في تلك الموقعة". وتابع