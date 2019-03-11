انت الان تتابع جارسيا يكشف مفاجأة في اختيارات لاعبي الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١١ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص
كشف تيتو جارسيا المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن كواليس اختيار لاعبي الأهلي والزمالك في قائمة الفراعنة الأخيرة، استعدادًا لمباراتي النيجر ونيجيريا، وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك في المعسكر ممتازة وأكثر»، مضيفا: «راعينا في اختيارات قائمة المنتخب أن يكون عدد لاعبي الأهلي نفس عدد لاعبي الزمالك، لأن المعسكر سيكون قبل أيام قليلة من مباراة الفريقين».
واستكمل: «نحن مدربين لمنتخب مصر، ومن أجل مصلحة مصر حرصنا على أن لا يظلم نادي بضم لاعبين من صفوفه أكثر من النادي الآخر، وسنراعي لاعبي المنتخب في شهر رمضان، واختيار الوديات عقب القرعة». وأوضح: «نبدأ التدريب وفقا لحالة اللاعبين، من الممكن تقليص فترة الإعداد لـ15 أو 16 يوما، وسنخوض وديتان
واستكمل: «نحن مدربين لمنتخب مصر، ومن أجل مصلحة مصر حرصنا على أن لا يظلم نادي بضم لاعبين من صفوفه أكثر من النادي الآخر، وسنراعي لاعبي المنتخب في شهر رمضان، واختيار الوديات عقب القرعة».
وأوضح: «نبدأ التدريب وفقا لحالة اللاعبين، من الممكن تقليص فترة الإعداد لـ15 أو 16 يوما، وسنخوض وديتان أو ثلاث على الأقل قبل انطلاق البطولة، ولا نعرف أسماء المنافسين حتى الآن، خاصة أننا في انتظار ما ستسفر عنه القرعة أولًا ثم اختيار الوديات».
وعلق جارسيا على وقوف حميد أحداد لاعب الزمالك على الكرة، خلال مباراة جورماهيا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن أحداد قام بهذه الحركة بعد فوز مريح في اللقاء، وبصفة خاصة، أنا لا يعجبني هذا التصرف أبدًا، لو كنت مدربًا لهذا اللاعب لقلت له عليك أن تحترم المنافس أكثر من ذلك، المباراة المقبلة قد تخسر وترى نفس الحركة من اللاعب الخصم».
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