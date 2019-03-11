أزمة سيلتا فيجو تمهد صفقة هجومية لبرشلونة

يرغب نادي برشلونة في تدعيم صفوفه بصفقة من نظيره سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يتابع العديد من المهاجمين في الفترة الأخيرة، لتنشيط الخط الأمامي للبارسا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الأوروجوياني ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو، يعد من أبرز المرشحين للعب بجوار مواطنه لويس سواريز في الموسم المقبل.

ويحظى ماكسي جوميز بشعبية كبيرة داخل أروقة الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني، خاصة وأنه يمتلك لمحات مشابهة لسواريز.

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وتابعت الصحيفة أن ماكسي أصبح أكثر جاذبية لبرشلونة، حيث أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، لكن فشل سيلتا فيجو في البقاء بالليجا سيخفض قيمة الشرط الجزائي إلى 25 مليون يورو.

ونوهت إلى أن برشلونة سيحاول التحرك بسرعة من أجل التوصل لاتفاق مسبق مع اللاعب، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون محل صراع شديد بين الأندية الأوروبية خلال الصيف المقبل.

ويحتل سيلتا فيجو، المركز الـ 18 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بعد مرور 27 جولة.