ريفر يصعد للمركز الرابع بالدوري الأرجنتيني

صعد ريفر بليت، إلى المركز الرابع بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه (1-0) على مضيفه أتلتيكو توكومان.

جاء الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، عبر كريستيان فيرييرا في الدقيقة (20)، ليرفع ريفر رصيده لـ39 نقطة، ويصعد للمركز الرابع بفارق الأهداف، أمام أتلتيكو توكومان، الخامس.

وفاز سان مارتين دي توكومان، على مضيفه أوراكان (1-3) ليصعد للمركز الـ22 بـ21 نقطة، ويتجمد رصيد صاحب الأرض عند 32 نقطة في المرتبة التاسعة بفارق الأهداف خلف إندبنديينتي، الذي تغلب الأحد (2-0) على ضيفه ألدوسيفي، الذي تجمد رصيده عند 29 نقطة في المرتبة الـ12.

حملت ثلاثية سان مارتين دي توكومان، توقيع أرييل جارسيا في الدقيقة (14)، ونيكولاس جوميز في الدقيقة (50) من ضربة جزاء ولوسيانو بونس في الدقيقة (72)، بينما أحرز هدف صاحب الأرض الوحيد أندريس شافيز في الدقيقة (24).

أما هدفا إنبدنديينتي، فسجلهما جوناثان مينينديز في الدقيقة (45)، وبابلو هرنانديز في الدقيقة (90).

Advertisements

وفي مباراة أخرى، الأحد فاز إستوديانتس على ضيفه خيمناسيا (1-0) سجله لوكاس ألبرتينجو في الدقيقة (44) ليصعد صاحب الأرض للمركز الـ17 بـ24 نقطة، ويتجمد رصيد الزوار عند 22 نقطة في المرتبة الـ19.

كانت الجولة، انطلقت الجمعة بتعادل لانوس مع سان مارتين دي سان خوان (1-1)، وفوز بلجرانو على باتروناتو بثلاثية بيضاء.

وشهدت السبت، تعادل جودوي كروز مع روساريو سنترال (0-0)، وكولون مع راسينج (1-1)، وفوز تاييريس على نيويلز أولد بويز (1-2)، وبوكا جونيورز على سان لورينزو (3-0).

وتختتم الجولة يوم الإثنين بمباريات تيجري مع أونيون، وأرخنتينوس جونيورز مع فيليز سارسفيلد، وديفينسا إي خوستيسيا مع بانفيلد.