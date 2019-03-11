الواقعة الثالثة تثير قلق لاعب مانشستر يونايتد

طالب لاعب مانشستر يونايتد، المسؤولين بحماية أكبر للاعبين، بعدما توقف اللعب في مباراة انتهت بهزيمة فريقه بثنائية نظيفة أمام آرسنال بالبريميرليج، أمس الأحد، بعدما اقتحم مشجع أرض الملعب، ودفع زميله كريس سمولينج.

وكان هذا ضمن حوادث أخرى وقعت هذا الأسبوع في الدوري الاسكتلندي ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ونزل مشجع من المدرجات واشتبك مع جيمس تافرنيير قائد رينجرز، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مع هايبرنيان في اسكتلندا، يوم الجمعة الماضي.

واقتحم مشجع آخر أرضية الملعب ووجه لكمة إلى جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا خلال مواجهة برمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، أمس الأحد.

وقال آشلي يونج لاعب الشياطين الحمر في تصريحات صحفية "هذه ثالث مرة يقتحم فيها مشجع أرض الملعب هذا الأسبوع. ما الذي يمكن أن يحدث لو كان يحمل شيئا؟ اللاعبون في خطر".

Advertisements

وتابع "يتعين على الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والفيفا، القيام بشيء حيال هذا الأمر. لا أدري إن كان يتطلب المزيد من المشرفين ورجال الأمن في الملعب، لكنه يبعث على القلق".

واعتقلت الشرطة، المشجع الذي اقتحم الملعب في مباراة آرسنال، وأيضًا المشجع الذي وجه لكمة إلى جريليش.

وأدان أوناي إيمري مدرب آرسنال، ما حدث في ملعب الإمارات، بينما قدم آرسنال، اعتذاره إلى سمولينج ومانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج.