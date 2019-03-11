شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي.. ماذا يفعل الزمالك فى الجزائر إذا غاب "محور الأرض"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت إصابة فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك أمام جورماهيا، فى أزمة كبيرة للمدرب السويسرى كريستيان جروس، حيث يعتبر اللاعب التونسى من الأعمدة الأساسية للفريق فى الفترة الأخيرة، ويقدم مستويات مميزة مع الزمالك محلياً وقارياً.

وأنعش الزمالك حظوظ التأهل لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز برباعية نظيفة أمس على جورماهيا ليتصدر مجموعته الرابعة بالبطولة من فوزين وتعادل وخسارة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

ويكفى الزمالك التعادل أو الفوز فى اللقاء الأخير أمام نصر حسين داى فى الجولة الأخيرة بالجزائر، لضمان التأهل لربع النهائى، وحتى الهزيمة تؤهل الزمالك شرط تعادل جورماهيا وبترو أتليتكو فى نفس الجولة.

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وينتظر المدرب السويسرى نتيجة الفحوصات الطبية التى تجرى للاعب التونسى عقب عودة بعثة الزمالك للقاهرة اليوم الاثنين من برج العرب بالإسكندرية، للوقوف على حجم الإصابة ومدة الغياب عقب خروج اللاعب مصاباً فى الدقيقة الأخيرة من لقاء جوماهيا الكينى.

ساسى ليس مجرد لاعب عادى فى وسط ملعب الزمالك، هو بات محور الأرض لزملائه داخل المستطيل الأخضر بعد المستوى المميز، الذى ظهر به وتمريراته الحاسمة وأهدافه المؤثرة والتى جاء أحدها بشكل رائع أمس أمام جورماهيا عقب مراوغة الحارس الكينى.

وانتقل ساسى للزمالك الصيف الماضى فى صفقة قياسية وصلت لـ120 مليون جنيه تحملها المستشار تركى آل الشيخ، ويتقاضى اللاعب 3 ملايين دولار سنويًا بحسب تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وسيسعى جروس لتعويض غياب ساسى المحتمل عن اللقاء الأخير فى دور المجموعات بالكونفدرالية وذلك من خلال الدفع بمحمود عبد العزيز لتأمين خط الوسط، رغم أن زيزو لا يملك المقومات التى يتمتع بها ساسى.