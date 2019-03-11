شكرا لقرائتكم لالانا يرد الجميل لكلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عندما أعلن المدرب يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الأساسية قبل الفوز 4-2 على بيرنلى فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، ربما كان يمكن تفهم حالة الحيرة بين جماهير ليفربول.

وفشل ليفربول فى التسجيل فى ثلاث من آخر أربع مباريات، بما فى ذلك التعادل بدون أهداف مع إيفرتون الأسبوع الماضى فى قمة منطقة مرسيسايد، عندما انتقد المحللون والجماهير قرار كلوب بإشراك آدم لالانا قرب النهاية.

وكانت هناك تكهنات بتغييرات فى خط الوسط، لكن كثيرين توقعوا مشاركة السويسرى شيردان شاكيرى وليس لالانا البالغ عمره 30 عاماً، والذى ابتليت مسيرته بالإصابات.

لكن قرار كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول ثبتت صحته بعد الأداء الحيوى من لالانا فى مشاركته الثامنة فقط فى التشكيلة الأساسية منذ مايو 2017.

وقال مدرب ليفربول أنهأبلغ لاعبيه بأن "الأداء الجيد فى التدريبات سيمنحهم مكاناً فى التشكيلة الأساسية، وأن لالانا فعل ذلك"، مضيفاً، "من المهم أن يعلم اللاعبون ذلك واستفاد آدم من ذلك.. لذلك فى النهاية كان واضحاً أنهلو لعب كما يتدرب سيساعدنا كثيراً وهذا ما حدث بالضبط".

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ولعب لالانا، الذى انضم إلى ليفربول تحت قيادة المدرب السابق بريندان رودجرز، دوراً مهماً فى أسلوب كلوب المعتمد على الضغط والهجمات المرتدة السريعة، وكان المدرب الألمانى سعيداً بمساهمة لاعب الوسط المهاجم فى الهدف الثانى.

وقال كلوب: "كانت لعبة غيرت مسار المباراة.. كان أمراً رائعاً فى تلك اللحظة.. لم تكن هجمة واعدة إلى أن ظهر آدم فى الصورة.. يستحق كل الإشادة.. أنا سعيد حقاً لأجله".

وحدت الإصابات من مشاركات لالانا، لكن لا يوجد شك فى أن مستوى اللاعب، الذى يستخدم قدمه اليسرى وقدرته على تمرير كرات دقيقة إلى ثلاثى الهجوم، يمكن أن يلعب دوراً فى المنافسة المشتعلة على اللقب.

وقال لالانا: "كانت فترة صعبة بسبب الإصابات، لذا أتمنى أن أتجاوز كل هذا الآن.. أريد مواصلة العمل والمساهمة فى النهاية المثيرة للموسم".

وضمن الفوز أن يواصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتى المتصدر الذى يتقدم بنقطة واحدة،وأضاف لالانا: "كل ما علينا فعله هو التركيز على أنفسنا والفوز بالمباريات.. سيتى فاز بالأمس لذا كانت مهمتنا تقديم أداء احترافى”.