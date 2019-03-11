شكرا لقرائتكم حكام مباريات اليوم.. جريشة لدجلة والطلائع.. ونور الدين للداخلية والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع الـ26 لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

الداخلية ومصر المقاصة: إبراهيم نور الدين ويعاونه هانى عبد الفتاح وخالد حسين، ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكل من طارق مجدى ومحمود ناجى حكماً خامساً.

حرس الحدود وإنبى: أمين عمر ويعاونه رجب محمد وإبراهيم السودانى، ومحمد محمود عبد الله حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة ومحمد التابعى حكماً خامساً.

وادى دجلة وطلائع الجيش: جهاد جريشة ويعاونه أحمد توفيق طلب وماجد المليجى، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.