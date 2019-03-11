شكرا لقرائتكم آشلى يونج يطالب بحماية أكبر للاعبى كرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب لاعب مانشستر يونايتد، آشلى يونج، المسئولين بحماية أكبر للاعبين بعدما توقف اللعب فى مباراة انتهت بهزيمة فريقه بهدفين دون رد أمام مستضيفه آرسنال بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، بعدما اقتحم مشجع أرض الملعب ودفع زميله كريس سمولينج.

وكان هذا ضمن حوادث أخرى وقعت هذا الأسبوع فى الدورى الاسكتلندى ودورى الدرجة الثانية الإنجليزى وأيضاً فى الدورى الممتاز.

ونزل مشجع من المدرجات واشتبك مع قائد رينجرز، جيمس تافرنيير، فى مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع هايبرنيان فى اسكتلندا الجمعة الماضى.

واقتحم مشجع آخر أرضية الملعب ووجه لكمة إلى لاعب وسط أستون فيلا، جاك دريليش، خلال مواجهة برمنغهام سيتى فى دورى الدرجة الثانية الإنجليزى لكرة القدم أمس الأحد.

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وأبلغ لاعب مانشستر يونايتد الصحفيين: "هذه ثالث مرة يقتحم فيها مشجع أرض الملعب هذا الأسبوع، ما الذى يمكن أن يحدث لو كان يحمل شيئاً؟، اللاعبون فى خطر".

وتابع لاعب مانشستر يونايتد: "يتعين على الاتحاد الإنجليزى والدورى الممتاز وفيفا القيام بشيء حيال هذا الأمر.. لا أدرى أن كان يتطلب المزيد من المشرفين ورجال الأمن فى الملعب لكنه يبعث على القلق خاصة بعد واقعتى أمس يجب القيام بشيء".

واعتقلت الشرطة المشجع الذى اقتحم الملعب فى مباراة آرسنال وأيضاً المشجع الذى وجه لكمة إلى جريليش.

وأدان مدرب آرسنال، أوناى إيمرى، ما حدث فى ملعب الإمارات بينما قدم آرسنال اعتذاره إلى سمولينج ومانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 60 نقطة فى المركز الرابع متأخراً بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث ومتفوقاً بنقطتين على مانشستر يونايتد.