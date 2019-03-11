شكرا لقرائتكم الزمالك بلاعبيه الدوليين أمام المقاولون فى اللقاء المؤجل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مجلس إدارة الزمالك على موافقة اتحاد الكرة، على خوض مباراة المقاولون العرب بلاعبى الفريق الأبيض الدوليين المتواجدين فى صفوف المنتخب الوطنى بعد تأجيل المباراة من 14 مارس الجارى إلى 20 من الشهر ذاته فى الدورى الممتاز، نظرا لارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والحاسمة لبطاقة التأهل لربع نهائى البطولة.

وبذلك سينضم الثلاثى محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء للمنتخب، عقب الانتهاء من مباراة المقاولون عقب حصول مسئولو الأبيض على موافقة اتحاد الكرة، الذى حصل على موافقة من المكسيكى أجيرى المدير الفنى للفراعنة بشأن ذلك الأمر، وبذلك يلتحق اللاعبين بمعسكر المنتخب قبل السفر يوم 21 للنيجر، استعدادا لمواجهة الأخير يوم 23 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.

يتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط، ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، حيث سيحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.