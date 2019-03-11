شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفقد خدمات عبد الرحمن مجدى أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغيب عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى عن مواجهة سموحة المحدد لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى بعد حصوله على الإنذار الثالث.
وحصل اللاعب الشاب على إذن من قبل الجهاز الفنى لمغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية، من أجل الاطمئنان على والدته التى تعرضت لوعكة صحية.
يذكر أن عبد الرحمن مجدى الذى تم استدعاؤه معسكر المنتخب الوطنى الأول، المقرر انطلاقه هذا الشهر، وقد سجل هدف الدراويش فى شباك مازيمبى خلال المباراة التى جمعت الفريقين مؤخرا بدورى أبطال أفريقيا.
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