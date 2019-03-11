شكرا لقرائتكم المقاصة يخشى كمين الداخلية فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الداخلية نظيره مصر المقاصة مع دقات الثالثة عصر اليوم الاثنين على استاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة، لاسيما بعد تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً كبيراً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا، فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ويحلم علاء عبد العال المدير، الفنى للداخلية، بالتخلص من لعنة التعادلات التى تسيطر على نتائج فريقه باحثاً عن حصد النقاط الثلاث للتخلص من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة، فيما يطمع طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة قطار الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.