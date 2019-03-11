خسائر بالملايين فى انتظار أندية الدورى الممتاز...

جدة - عمرو شويل تواجه أندية الدورى الممتاز، أزمة كبرى بنهاية الموسم الجارى بسبب مواعيد القيد الصيفى، بعد إعلان لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة انتهاء البطولة منتصف أغسطس المقبل، والتى قد تصل لملايين الجنيهات.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، فإن مجلس الجبلاية يدرس حاليًا حل أزمة القيد الصيفى سواء بفتح الانتقالات قبل انتهاء البطولة، وبالتالى فإن عددًا من الأندية ستكون أمام أمرين هامين الأول أن يتم الاستغناء عن لاعبيهم قبل انتهاء مشوارهم بالبطولة أو الابقاء عليهم وفى هذه الحالة سيكون مضطر للاستغناء المجانى عنهم عقب إتمام مشوار الدورى، نظرًا لقصر الفترة التى ستشهدها فترة القيد قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبالرغم من بداية الدورى فى أكتوبر المقبل، إلا أن هذا الأمر سيكون من الصعب التحكم فيه، خاصة أن كل الدوريات الأوروبية والعربية تنطلق فى أغسطس من كل عام، وبالتالى فى حالة تلقى عدد من اللاعبين عروضًا خارجية سيكون أمام أندية القمة حالة نادرة من التعامل سواء بالإبقاء عليهم والتمسك بخدماتهم والاستغناء عن ملايين الدولارات، التى قد يتلقونها أو الاستغناء عن خدماتهم بالرغم من حساسية المنافسة على اللقب المحلى حاليًا.

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ويدرس اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة الخروج من أزمة القيد، خاصة ما سيجعل الجبلاية مطالبا بإبلاغ فيفا بالمواعيد الجديدة حال الوصول لحل للمشكلة، وذلك بالتوافق مع الأندية المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز.

وأوضح المصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك مواعيد قديمة تم إرسالها للاتحاد الدولى للعبة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأمر سيتم تعديله خلال الفترة المقبلة.