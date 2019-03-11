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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السعادة والارتياح تسيطر على نادى الزمالك فى ظل اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز برباعية نظيفة على جورماهيا الكينى بنتيجة 4 /0 فى الجولة قبل الأخيرة.
ويعتلى الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويليه بترو أتلتيكو بـ7 نقاط ثم نصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط، وفى المؤخرة جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط.
سجل أهداف الزمالك أمام جورماهيا كل من، محمود علاء ويوسف أوباما وفرجانى ساسى وعمر السعيد.
ويلتقى الزمالك مع نصر حسين داى فى الجزائر الأحد على أن يستضيف جورماهيا الكينى فى نيروبى نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى فى نفس موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى لحسم التأهل إلى ربع النهائى.
ترتيب الزمالك
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