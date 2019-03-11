شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعتمد على خبرات مخلوف وإيجيبتور أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول الداخلية على خبرات العائدين إلى صفوف الفريق بعد غياب خلال مواجهة اليوم أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان علاء عبد العال، المدير الفنى للداخلية، قد تسلح بـ 20 لاعباً لمواجهة مصر المقاصة وهم: محمد صبحي ـ رشاد فاروق ـ إبراهيم ابواليزيد ـ محمود حمدي ـ محمود شديد قناوي ـ عبد العزيز السيد ـ جودة ـ أحمد بحبح ـ محمد جمال ـ محمد علي ابوسريع ـ محمد مخلوف ـ حجاج عويس ـ إيمانويل ايجبتور ـ حسام باولو ـ ايشا ـ أحمد اوكا ـ كريم خميس ـ سمير فكري ـ كيفين ـ سعيد مراد .

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ويعتبر أيمانويل أيجيبتور أحدث العائدين إلى صفوف الداخلية بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها، بالإضافة إلى محمد مخوف العائد بعد رفع الايقاف، وهو ما يمثل إضافة قوية للداخلية قبل المباراة المرتقبة .

ويستدرج فريق الداخلية نظيره مصر المقاصة فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، على استاد كلية الشرطة، ويسعى الفريق لتحسين مركزه بجدول مسابقة الدورى العام خلال مواجهة المقاصة، حيث يحتل الداخلية المركز الـ 16 بجدول الدورى برصيد 23 نقطة.