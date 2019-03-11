شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مواجهة المقاولون بالدوليين المحليين 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مجلس إدارة الزمالك على موافقة اتحاد الكرة على خوض مباراة المقاولون العرب بلاعبى الفريق الأبيض الدوليين المتواجدين فى صفوف المنتخب الوطنى، بعد تأجيل المباراة من 14 مارس الجارى إلي 20 من الشهر ذاته فى الدورى الممتاز، نظرا لارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والحاسمة لبطاقة التأهل لربع نهائي البطولة.

Advertisements

وبذلك سينضم الثلاثى محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء للمنتخب عقب الانتهاء من مباراة المقاولون عقب حصول مسئولي الأبيض على موافقة اتحاد الكرة الذى حصل علي موافقة من المكسيكي أجيري المدير الفني للفراعنة بشأن ذلك الأمر، وبذلك يلتحق اللاعبون بمعسكر المنتخب قبل السفر يوم 21 للنيجر استعدادا لمواجهة الأخير يوم 23 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة وحيدة ستقام الأحد المقبل، حيث سيحل الزمالك ضيفاً على نصر حسين داى بالجزائر وسوف يستضيف الفريق الكينى نظيره الأنجولى فى العاصمة الكينية نيروبى.