شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما لمباراة الداخلية والمقاصة.. وجريشة لدجلة والطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الاثنين، ضمن الأسبوع الـ 26 لدوري القسم الأول، على النحو التالى:
الداخلية ومصر المقاصة: إبراهيم نور الدين ويعاونه هانى عبد الفتاح وخالد حسين، ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكل من طارق مجدى ومحمود ناجى حكماً خامساً.
حرس الحدود وإنبى: أمين عمر ويعاونه رجب محمد وإبراهيم السودانى، ومحمد محمود عبد الله حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة ومحمد التابعى حكماً خامساً.
وادى دجلة وطلائع الجيش: جهاد جريشة ويعاونه أحمد توفيق طلب وماجد المليجي، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.
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