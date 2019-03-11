شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما لمباراة الداخلية والمقاصة.. وجريشة لدجلة والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الاثنين، ضمن الأسبوع الـ 26 لدوري القسم الأول، على النحو التالى:

الداخلية ومصر المقاصة: إبراهيم نور الدين ويعاونه هانى عبد الفتاح وخالد حسين، ومجدى خاطر حكماً رابعاً، وكل من طارق مجدى ومحمود ناجى حكماً خامساً.

حرس الحدود وإنبى: أمين عمر ويعاونه رجب محمد وإبراهيم السودانى، ومحمد محمود عبد الله حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة ومحمد التابعى حكماً خامساً.

وادى دجلة وطلائع الجيش: جهاد جريشة ويعاونه أحمد توفيق طلب وماجد المليجي، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.