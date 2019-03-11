شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الزمالك في جورماهيا تؤمن تأهل الأبيض أمام بطل الجزائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت أهداف الزمالك الأربعة فى شباك فريق جورماهيا الكيني، بالمباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، أبناء ميت عقبة إلى الموقع الطبيعى فى صدارة المجموعة.

ريمونتادا قوية حققها نادي الزمالك بعدما تزيل مجموعته بسبب تراجع النتائج، ليفوز في مباراتين متتاليتين الأولى على حساب فيتا كلوب خارج الديا، والثانية على حساب جورماهيا الكيني فى برج العرب، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة مجموعته، متقدماً على بترو أتليتكو صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونصر حسين داي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، وفي مؤخرة المجموعة يأتي فريق جورماهيا برصيد 6 نقاط.

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الزمالك كان قد استهل مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بنتائج مخيبة لآمال عشاقه بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام جورماهيا برباعية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع نصر حسين داي وبترو أتليتكو، ليفوز بعد ذلك بمباراتين متتاليتين صححت مسار الفريق الأبيض وجعلته الأكثر حظاً في فرص التأهل بعدما كاد أن يودع البطولة .

اهداف الزمالك الأربعة في شباك الفريق الكيني جاءت بتوقيع محمود علاء، يوسف أوباما، فرجاني ساسي، و عمر السعيد، لتزين مسيرة البيض في دور المجموعات وترفع حظوظ التأهل بين المنافسين.

​اهداف الزمالك وجورماهيا