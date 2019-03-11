شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يغادر معسكر الإسكندرية بسبب مرض والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عبد الرحمن مجدى، جناح الإسماعيلى الدولى، عن مواجهة سموحة المحدد لها غدا، الثلاثاء باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى بعد حصوله على الإنذار الثالث.

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وحصل اللاعب الشاب على إذن من قبل الجهاز الفنى لمغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية من أجل الاطمئنان على والدته التى تعرضت لوعكة صحية.

يذكر أن عبد الرحمن مجدى، الذى تم استدعاؤه لمعسكر المنتخب الوطنى الأول المقرر انطلاقه هذا الشهر، سجل هدف الدراويش فى شباك مازيمبى خلال المباراة التى جمعت الفريقين مؤخرا بدورى أبطال أفريقيا.