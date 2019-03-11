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انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة كناري وارف للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ16 ببطولة كناري وارف لرجال الاسكواش والتى تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن حتى 15 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من بطل مصرى.

وتقام اليوم أربع مواجهات تضمن طرفاً مصرياً، حيث يشارك فى البطولة كل من: محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً، طارق مؤمن المصنف الثالث، مروان الشوربجى المصنف العاشر، وفارس الدسوقى.

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ويواجه محمد الشوربجى نظيره الإسبانى بورجا جولان، فيما يلتقى كروان الشوربجى مع الإنجليزى جيمس ويلتسروب، ويلتقى طارق مؤمن بالألمانى رفائيل كاندرا، وأخيراً يواجه فارس الدسوقي الإنجليزي داريال سيلبي.

وتصنف بطولة كناري وارف بفئة البطولات الذهبية، حيث تقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 100 ألف دولار.

 

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