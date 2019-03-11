شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..على لطفى على موعد مع التاريخ فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب بقوة على لطفى حارس الأهلى من المشاركة مع فريقه فى مباراة السبت القادم أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة والحاسمة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يسعى على لطفى إلى إستغلال هذه الفرصة فى ظل إصابة الحارس الأساسى محمد الشناوى خاصة بعدما تألق خلال مشاركته بديلا فى لقاء فيتا كلوب و نجح فى التصدى للعديد من الكرات الخطرة التى هددت مرماه من قبل الفريق الكونغولى.

يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الحماس لدى حارس الفريق الأحمر و جنب من حياته العائلية فى الصور التالية :



على لطفى و هزار مع حسين الشحات فى التدريب



على لطفى

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على لطفى فى التدريب



على لطفى و شريف إكرامى



على لطفى وعائلته