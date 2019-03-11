اتحاد الكرة يشترط موافقة أجيرى قبل تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط اتحاد الكرة الحصول على موافقة خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، لتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدورى لتقام يوم 20 مارس الجارى بدلا من 14 من نفس الشهر.
ويرتبط المنتخب الوطنى بمعسكر مغلق ينطلق يوم 17 مارس الجارى استعداداً لمباراتىّ النيجر ونيجيريا، ويشترط اتحاد الكرة موافقة أجيرى على تأجيل انضمام لاعبى الزمالك الدوليين محمود علاء وجنش وطارق حامد إلى ما بعد مباراة المقاولون العرب للموافقة على تأجيلها رسميا.
يذكر أن الزمالك سيخوض مباراة مهمة أمام نصر حسين داى الجزائرى الأحد المقبل بالجزائر ويحتاج للفوز أو التعادل للصعود إلى دور الـ8 بالكونفدرالية.
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