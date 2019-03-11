شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه تُنهى أزمة الزمالك مع الحسن فى المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك على إرسال ردًا خلال الساعات المقبلة للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشأن أسباب التأخر فى قيمة الدفعة الأخيرة للغانى كريم الحسن، لاعب الفريق السابق، بعد الخطاب الذى تلقاه مسئولو النادى الأبيض بضرورة الرد بخطاب رسمى حول أسباب التأخر فى موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل، حيث سيوضح مسئولو قلعة ميت عقبة خلال الخطاب أسباب التأخر فى تحويل الدفعة الأخيرة لإنهاء تلك المسألة.

كشف مصدر مطلع بالزمالك لـ ”الخليج 365”، أن الدفعة المتبقية لكريم الحسن تتراوح ما بين 4 لـ5 ملايين جنيه ، بعد سداد ما يقرب من 75% من المبلغ الذى كان مستحقًا للاعب الغانى الذى نجح مجلس الإدارة الحالى فى تخفيضه والاتفاق على جدولته، وتم تقسيط الجدولة وتسديدها وتبقى بذلك القسط الأخير، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، لغلق ذلك الملف بشكل نهائى.