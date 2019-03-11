مشاهدة مباراة العدالة والوشم بث مباشر اليوم الإثنين 11 مارس 2019 |دوري الدرجة الأولى| يلا شوت...

نتابع معكم الآن كافة الأخبار المتنوعة التي تخص مشاهدة مباراة العدالة والوشم اليوم الإثنين 11 مارس 2019، دوري الدرجة الاولى السعودية، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، ونتابع الأخبار العاجلة من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لسهولة المتابعة، ونرصد لكم رابط البث المباشر قبل المباراة بقليل من أجل سهولة المتابعة.

مشاهدة مباراة العدالة والوشم

يحتل نادي العدالة المركز الثالث برصيد 45 نقطة، وذلك من أصل 27 مباراة خاضها النادي، فاز في 13 مباراة، وتعادل في ستة مباريات، وخسر في ثمان مباريات، وله رصيد نقاط ستة أهداف بعد أن سجل 31 هدف، واستقبل 25 هدف، ونتابع المزيد، ونادي الوشم يحتل المركز 18 في الترتيب، وذلك برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 27 مباراة، وفاز في سبع مباريات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر في 13 مباراة، ونتابع معكم المزيد من التقارير العاجلة.

نتابع معكم بطاقة المباراة اليوم، وكذلك رابط البث المباشر قبل البدء بقليل، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة من وقت للثاني.

بطاقة المباراة

مباراة العدالة والوشم

الأسبوع 28 من دوري الدرجة الأولى

على ملعب نادي الفتح

توقيت المباراة الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية

البث المباشر

نتابع معكم رابط البث المباشر قبل المباراة بقليل، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرصد لكم كل جديد، تابع الأخبار العاجلة الآن، ونرحب بالمزيد من التعليقات ونقوم بالرد عليها، ونتابع مباريات اليوم بشكل عام.