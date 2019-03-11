رابط مشاهدة مباراة النجمة والجيش مباشر |يلا شوت كأس الإتحاد الآسيوي| تابع لايف مباراة النجمه...

نتابع معكم مباراة النجمة والجيش مباشر، يلا شوت مشاهدة رابط مباراة النجمة اللبناني والجيش السوري اليوم الإثنين 11 مارس 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، ونتابع العديد من التقارير المتنوعة التي تخص مباريات اليوم بث مباشر، ونرصد لكم مباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في كاس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونتابع بطاقة المباراة وكافة التقارير.

مباراة النجمة والجيش مباشر

نتابع من خلال السطور المقبلة، بطاقة المباراة الهامة اليوم، وكذلك سجل الأبطال في البطولة وعدد مرات الفوز لكل فريق حتى الآن، ونتابع أيضًا، ترتيب الفرق بالبطولة، وقبل المباراة بقليل، نرصد لكم البث المباشر الذي يتيح لكم سهولة الإستعلام عن المباراة والمشاهدة بدون تقطيع.

نتعرف معكم على كل الأخبار المتعلقة بمباراة اليوم النجمة والجيش

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سجل الأبطال في كأس الإتحاد الآسيوي

نادي الجيش في سوريا فاز بلقب بطل كاس الإتحاد الآسيوي مرة واحدة في تاريخه، وذلك في عام 2004، ولم يحصل على الوصافة من قبل، بينما نادي النجمة اللبناني، حصل على الوصافة مرة واحدة في تاريخه في عام 2005 فقط، ولم يحصل على البطولة في تاريخه من قبل، ونتابع معكم المزيد من التفاصيل المتنوعة، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات.

المجموعة الأولى A

نادي الجيش يحتل المركز الثالث في المجموعة الاولى، وذلك برصيد نقطة واحدة فقط من التعادل الوحيد في المباراة التي خاضها، بينما نادي النجمة يحتل المركز الأخير، بعد أن خسر في مباراة واحدة خاضها حتى الآن، ونادي النجمة في المركز الأخير بدون نقاط، ونتابع معكم بطاقة المباراة اليوم.

بطاقة المباراة

مباراة النجمة “لبنان” والجيش “سوريا”

الجولة الثانية من كأس الإتحاد الآسيوي

مرحلة المجموعات

على ملعب المدينة الرياضية

تحكيم: مينج هسون يو

تعليق خالد الغول

مباراة الذهاب في المجموعة الأولى

توقيت المباراة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت لبنان وسوريا والقاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر.

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 4

البث المباشر

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