مدرب ليفربول يدخل على خط "أزمة صلاح"

ترجمات - أبوظبي

سجل مهاجم ليفربول، محمد صلاح، هدفا واحدا فقط في المباريات الثمانية الأخيرة، مما طرح تساؤلات بشأن دخول النجم المصري في "أزمة ثقة"، وفق ما ذكر موقع "غول" الرياضي.وفشل صلاح مرة أخرى في هز الشباك، الأحد، أمام بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال متابعون إن صلاح يبدو أنه يعاني مؤخرا من قدرته على التهديف، مما زعزع ثقته خلال الأسابيع الأخيرة.ورفض مدربه، الألماني يورغن كلوب" رفضا قاطعا هذه الادعاءات، وقال "صلاح لا يعاني من أي أزمة ثقة"، متهما وسائل الإعلام...