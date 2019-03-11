بعد عودته من المغرب.. بوطيب ينضم لتدريبات الزمالك استعدادًا لحسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

وصل صباح اليوم الاثنين، اللاعب خالد بوطيب نجم فريق الزمالك إلى القاهرة، قادمًا من المغرب بعد انتهائه من مراسم عزاء والده، الذي وافته المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

وغاب بوطيب عن مباراة الزمالك أمام جورماهيا الكيني التي جمعتهما مساء أمس الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم المغربي في تدريبات فريقه بداية من غد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي، يوم الأحد المقبل بالجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة ذاتها.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على جورماهيا برباعية دون رد ليتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.