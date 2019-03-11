كريستيانو رونالدو: قادرون على جعل جماهير يوفنتوس تعيش ليلة سعيدة

أكد نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد أن لاعبي “البيانكونيري” قادرون على تعويض خسارة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (2-0)، خلال مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، وجعل الجماهير “تعيش ليلة خاصة”.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة النادي “الفريق يمتلك الثقة في قدرته في تقديم مباراة كبيرة، وأنا أيضا. حقيقة الأمر، نستطيع أن نعيش ليلة استثنائية، سواء داخل الملعب أو في المدرجات”.

وعلى الرغم من تأخر بطل إيطاليا بهدفين، إلا أن “الدون” يثق في قدرة فريقه قلب الطاولة على كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقال في هذا الصدد “أتلتيكو فريق قوي، الجميع يعلم هذا. هو يدافع بطريقة جيدة، ولا يخاطر، كما أنه يجيد الهجمات المرتدة، ولكننا على أهبة الاستعداد. نريد فعل أي شيء للفوز عليه. التفاصيل ستصنع الفارق، ولكننا نريد المرور لدور الثمانية”.

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وتابع “هذه هي كرة القدم. لم يكن يتوقع أحد خسارتنا في مباراة الذهاب، ولكن شيء وارد. نريد الرد بقوة على ملعبنا، وأمام جماهيرنا”.

وطالب رونالدو، الذي سجل 22 هدفاً في شباك “الأتلتي” عندما كان لاعبا في ريال مدريد، بدعم الجماهير، والتفكير بإيجابية، على الرغم من تخلي البعض عنهم عقب خسارة مباراة الذهاب.

كما أكد صاحب الكرة الذهبية (5 مرات) أن “البيانكونيري” يقدم موسماً “رائعاً” بعيدا عن موقفه في البطولات المختلفة، وهو يشعر شخصيا بسعادة كبيرة خلال موسمه الأول في إيطاليا.