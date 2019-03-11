سولاري يرفض التعليق على مستقبله مع “الملكي”

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، إن مباراة فريقه أمام مضيفه بلد الوليد أمس الأحد كانت صعبة، رغم الفوز الكبير 4-1 في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأوضح سولاري، في تصريحات إلى وسائل الإعلام بعد المباراة: “الفريق خاض المباراة في أسبوع صعب مفعم بالانفعالات، كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا.. اللاعبون كانوا متميزين إلى حد كبير.. كانت بداية المباراة صعبة بالنسبة لنا كما توقعنا ولكن الجميع دخل في أجواء اللقاء بعدها”.

وعانى الريال في الشوط الأول من المباراة التي خاضها بعد أسبوع حزين شهد خروجه صفر اليدين من رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام أياكس الهولندي في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

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وقال سولاري: “إنها مباراة انفعالية، وكان أسبوعاً صعباً به العديد من الانفعالات، كما لعب المنافس جيداً وضغط هجومياً بشكل رائع”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “واجهنا بعض الصعوبة في بداية المباراة، لكن اللاعبين تجاوزوا هذه البداية الصعبة.. سجلنا أربعة أهداف في هذه المباراة وهي الأهداف التي كان ممكناً أن تصبح جيدة في مباريات أخرى، ولكننا سجلناها في هذه المباراة”.

وأشاد سولاري بإخلاص وتفاني لاعبيه ومواصلتهم البحث عن الانتصارات حتى نهاية الموسم، ورفض التعليق على مستقبله مع الفريق.