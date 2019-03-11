20 لاعبًا في قائمة سموحة لملاقاة الإسماعيلي

اختار حسام حسن، المدير الفنى لنادى سموحة، 20 لاعبًا للانتظام فى معسكر مغلق بأحد الفنادق غرب مدينة الإسكندرية فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ضمت قائمة العميد كلًا من: محمد أبو جبل ومحمد فتحي ومحمود والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.ضمت قائمة العميد كلًا من: محمد أبو جبل ومحمد فتحي ومحمودمنصور وأحمد أبو الفتوح، رجب نبيل، سيد فريد، محمود عزت، أحمد صبحى، أحمد حمص، عمرو بركات، شيخ أحمدوبامبا، إيدى إيمومو، إسلام صالح، أوميد أوكرى، محمود سيد، محمد كناريا، أحمد مصطفى، محمد حمدى زكى، حسام حسن، باسم مرسي.

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