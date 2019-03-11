اختار حسام حسن، المدير الفنى لنادى سموحة، 20 لاعبًا للانتظام فى معسكر مغلق بأحد الفنادق غرب مدينة الإسكندرية فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الخامسةوالنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.
ضمت قائمة العميد كلًا من: محمد أبو جبل ومحمد فتحي ومحمود
منصور وأحمد أبو الفتوح، رجب نبيل، سيد فريد، محمود عزت، أحمد صبحى، أحمد حمص، عمرو بركات، شيخ أحمدوبامبا، إيدى إيمومو، إسلام صالح، أوميد أوكرى، محمود سيد، محمد كناريا، أحمد مصطفى، محمد حمدى زكى، حسام حسن، باسم مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة سموحة لملاقاة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.