رئيس الزمالك يُحبط محاولة لحرق صورة الخطيب في مباراة جورماهيا

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه أحبط محاولة أمس خاصة بحرق صورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من بعض

الجماهير.

وفاز الزمالك على جورماهيا الكيني، أمس، بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة

للكونفيدرالية الأفريقية.

وتابع، في تصريحات تلفزيونية، "أحبطنا محاولة من بعض الجماهير بحرق صورة لمحمود الخطيب، وكان الهدف منها إثارة الجماهير".

وأكمل: "هدفنا هو الحفاظ على الروح الرياضية بين الجماهير".