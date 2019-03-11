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رئيس الزمالك يُحبط محاولة لحرق صورة الخطيب في مباراة جورماهيا

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 أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه أحبط محاولة أمس خاصة بحرق صورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من بعض

الجماهير.

 وفاز الزمالك على جورماهيا الكيني، أمس، بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة

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للكونفيدرالية الأفريقية.

 وتابع، في تصريحات تلفزيونية، "أحبطنا محاولة من بعض الجماهير بحرق صورة لمحمود الخطيب، وكان الهدف منها إثارة الجماهير".

 وأكمل: "هدفنا هو الحفاظ على الروح بين الجماهير".

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