اونلاين | بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة اون لاين في دوري ابطلل اسيا | مجاناً عبر beIN SPORTS HD 3

يفتح استاد آل نهيان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والوحدة، وذلك يوم الإثنين القادم 11 مارس 2019، الموافق 4 رجب 1440 هجريًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة اون لاين في دوري ابطلل اسيا | مجاناً عبر beIN SPORTS HD 3

حقق النمور فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، متأخراً بـ4 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 23 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في أربع مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة اون لاين في دوري ابطلل اسيا | مجاناً عبر beIN SPORTS HD 3

كانت آخر مباريات الوحدة أمام فريق لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وخسر العنابي هذا اللقاء بهدفين دون رد، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 مباراة، حقق الانتصار في 8 مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى ست هزائم

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بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة اون لاين في دوري ابطلل اسيا | مجاناً عبر beIN SPORTS HD 3

سيغيب عن الاتحاد في ثاني مبارياته في دوري أبطال آسيا الحارس عساف القرني بداعي الإصابة، ولن يفتقد النمور أي لاعب آخر للإصابة أو الإيقاف.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والوحدة اون لاين في دوري ابطلل اسيا | مجاناً عبر beIN SPORTS HD 3

سيدفع المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني في الحراسة لتعويض غياب الحارس الأساسي، وسيدفع بأحمد عسيري والصحفي في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز، فسيدخل جمال باجندوح بجانب كريم الأحمدي، وأمامهم الثلاثي بريجوفيتش وفيانويفا والمولد، أما الهجوم فسيقوده رومارينيو.