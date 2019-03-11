اونلاين | كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

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كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى مواصلة صحوته بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا عندما يزور الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، الاثنين، فيما يبحث الريان القطري عن تجاوز آثار هزيمة مذلة في جدة أمام ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وبدأ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2005، مشواره في دور المجموعات بفوز ساحق على الريان 5-1 الأسبوع الماضي، وهي نتيجة تسببت في الإطاحة بالتركي بولنت أويغون، مدرب الفريق القطري.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وواصل الاتحاد صحوته بقيادة سييرا وحقق انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين في جدة هذا الموسم عندما هزم الفيحاء، منافسه في صراع النجاة من الهبوط، يوم الجمعة الماضي.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وقال سييرا، الذي عاد لقيادة الاتحاد الشهر الماضي خلفًا للكرواتي سلافن بيليتش، للصحفيين بعد الفوز على الفيحاء: ”نحن على يقين بأننا في مرحلة خطر ولم نتجاوزها حتى الآن. الفضل في النتائج يعود للاعبين، ومهمتنا إقناعهم بالأسلوب الفني“.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

ولا يملك الوحدة أي نقاط في المجموعة الثانية بعد خسارته 2-صفر أمام لوكوموتيف في الجولة الأولى.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

موعد المباراة والقناة الناقلة

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وتنطلق مباراة الاتحاد والوحدة، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

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كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وسيقود المدرب البرازيلي يوري أوليفيرا دي سوزا الريان أمام لوكوموتيف، بعد أن قرر النادي القطري ترقيته من فريق الشباب في النادي ليقود الفريق الأول خلفًا لأويغون.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وكان الدحيل الفائز الوحيد بين أندية قطر في الجولة الأولى، بعد فوزه 3-صفر على الاستقلال الإيراني، وخسارة الريان وسقوط السد بنتيجة 2-صفر أمام الأهلي السعودي، لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي الذي استهل مشواره بفوز ثمين خارج ملعبه على العين الإماراتي في مواجهة بين بطلين سابقين لآسيا.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وسيقطع الفائز في مواجهة المجموعة الثالثة التي تقام باستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بعد غد الثلاثاء، خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

ويسافر العين إلى طهران لمواجهة الاستقلال ساعيًا لوضع حد لسلسلة من النتائج المتواضعة شهدت فوزه مرة واحدة في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات. ويفتقد العين قائده إسماعيل أحمد الذي سيغيب عن لقاء الاستقلال بسبب الإيقاف عقب طرده أمام الهلال.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

ويستضيف الزوراء أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق عندما يواجه الوصل الإماراتي، غدًا الاثنين، في كربلاء بالمجموعة الأولى.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على النصر السعودي في الجولة الأولى. وتعادل الزوراء في مباراته السابقة دون أهداف مع زوب آهان الإيراني، الذي يواجه النصر باستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة

وفي مباريات أخرى، يحل الأهلي السعودي ضيفًا على باختاكور الأوزبكي، بينما يسعى السد لتعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام منافسه السعودي عندما يستضيف بيروزي الإيراني وصيف بطل 2018 بعد غد الثلاثاء

كورة ستار kooora.. مشاهدة بث مباشر الاتحاد والوحدة .. Kora shoot .. Yalla star.. Live .. Now اتحاد جدة