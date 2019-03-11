اونلاين | يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

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يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

يتطلع نادي الاتحاد السعودي إلى مواصلة صحوته بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا عندما يزور الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين الموافق 11-3-2019 ، فيما يبحث الريان القطري عن تجاوز آثار هزيمة مذلة في جدة أمام ضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

وبدأ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2005، مشواره في دور المجموعات بفوز ساحق على الريان 5-1 الأسبوع الماضي، وهي نتيجة تسببت في الإطاحة بالتركي بولنت أويغون، مدرب الفريق القطري.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وواصل الاتحاد صحوته بقيادة سييرا وحقق انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين في جدة هذا الموسم عندما هزم الفيحاء، منافسه في صراع النجاة من الهبوط، يوم الجمعة الماضي.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وقال سييرا، الذي عاد لقيادة الاتحاد الشهر الماضي خلفًا للكرواتي سلافن بيليتش، للصحفيين بعد الفوز على الفيحاء: ”نحن على يقين بأننا في مرحلة خطر ولم نتجاوزها حتى الآن. الفضل في النتائج يعود للاعبين، ومهمتنا إقناعهم بالأسلوب الفني.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

ولا يملك الوحدة أي نقاط في المجموعة الثانية بعد خسارته 2-صفر أمام لوكوموتيف في الجولة الأولى.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

وتنطلق مباراة الاتحاد والوحدة، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3

وسيقود المدرب البرازيلي يوري أوليفيرا دي سوزا الريان أمام لوكوموتيف، بعد أن قرر النادي القطري ترقيته من فريق الشباب في النادي ليقود الفريق الأول خلفًا لأويغون.

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مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وكان الدحيل الفائز الوحيد بين أندية قطر في الجولة الأولى، بعد فوزه 3-صفر على الاستقلال الإيراني، وخسارة الريان وسقوط السد بنتيجة 2-صفر أمام الأهلي السعودي، لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي الذي استهل مشواره بفوز ثمين خارج ملعبه على العين الإماراتي في مواجهة بين بطلين سابقين لآسيا.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وسيقطع الفائز في مواجهة المجموعة الثالثة التي تقام باستاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم غد الثلاثاء، خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويسافر العين إلى طهران لمواجهة الاستقلال ساعيًا لوضع حد لسلسلة من النتائج المتواضعة شهدت فوزه مرة واحدة في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات. ويفتقد العين قائده إسماعيل أحمد الذي سيغيب عن لقاء الاستقلال بسبب الإيقاف عقب طرده أمام الهلال.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويستضيف الزوراء أول مباراة في تاريخ دوري أبطال آسيا تقام في العراق عندما يواجه الوصل الإماراتي، غدًا الاثنين، في كربلاء بالمجموعة الأولى.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويتصدر الوصل الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على النصر السعودي في الجولة الأولى. وتعادل الزوراء في مباراته السابقة دون أهداف مع زوب آهان الإيراني، الذي يواجه النصر باستاد آل مكتوم في دبي في ظل قرار إقامة المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وفي مباريات أخرى، يحل الأهلي السعودي ضيفًا على باختاكور الأوزبكي، بينما يسعى السد لتعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام منافسه السعودي عندما يستضيف بيروزي الإيراني وصيف بطل 2018 يوم غد الثلاثاء.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري ابطال اسيا

المباراة: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الاماراتي

الملعب: استاد ال نهيان بنادي الوحدة

التوقيت: تنطلق مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

التعليق: علي محمد علي

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 3

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا beIN SPORTS HD 3