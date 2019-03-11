رياضة | تحية خاصة من لاسارتي لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحية خاصة من لاسارتي لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل على لطفى، الحارس الثالث بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إشادة من مدرب الفريق مارتن لاسارتي والذى شارك فى لقاء فيتا كلوب بعد إصابة محمد الشناوى.
وحرص لاسارتى على عقد جلسة مع لطفى عقب المباراة برفقة مدرب الحراس طارق سليمان نقل له خلالها إعجابه الشديد بمستواه رغم الخسارة، مطالبًا إياه بالتألق فى لقاء شبيبة الساورة فى الجولة السادسة السبت المقبل.
وخسر الأهلي أمام فيتا كلوب 0-1 في دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي يشعل أزمة مباراة الزمالك والمقاولون
يترقب النادي الأهلي موقف لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل في الدوري المصري لارتباط الأبيض مباراة نصر حسين داي الجزائري في الكونفيدرالية يوم 17 من شهر مارس الجاري.
وينتظر الأهلي موقف لجنة المسابقات من طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب تمهيدًا للرد بقوة على تساهل الجبلاية بدعوى وقوفها مع أندية دون أخرى.
صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.
وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.
ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.