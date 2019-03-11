رياضة | تحية خاصة من لاسارتي لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحية خاصة من لاسارتي لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل على لطفى، الحارس الثالث بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إشادة من مدرب الفريق مارتن لاسارتي والذى شارك فى لقاء فيتا كلوب بعد إصابة محمد الشناوى.

وحرص لاسارتى على عقد جلسة مع لطفى عقب المباراة برفقة مدرب الحراس طارق سليمان نقل له خلالها إعجابه الشديد بمستواه رغم الخسارة، مطالبًا إياه بالتألق فى لقاء شبيبة الساورة فى الجولة السادسة السبت المقبل.

وخسر الأهلي أمام فيتا كلوب 0-1 في دوري أبطال أفريقيا.