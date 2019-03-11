رياضة | الوصل في مهمة تأكيد الصدارة أمام الزوراء العراقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوصل في مهمة تأكيد الصدارة أمام الزوراء العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الوصل الإماراتي ضيفاً على الزوراء في أول زيارة له للعراق، عندما يلتقيان اليوم الإثنين على إستاد كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وهذه أول مباراة ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا تقام في الملاعب العراقية منذ عام 2003، بعد ان سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة المباريات الرسمية على ثلاث ملاعب في كربلاء والبصرة وأربيل.

ويتصدر الوصل لائحة الترتيب بثلاث نقاط بفوزه على النصر السعودي بهدف دون رد، في الجولة الماضية التي تعادل فيها الزوراء مع ذوب آهن الإيراني سلبا.

ويبحث الزوراء أمام أنصاره ومشجعيه عن أول ثلاث نقط لتعزيز مشواره في حين يتطلع ضيفه الوصل الى الفوز الثاني على التوالي للبقاء في الصدارة.

ويخوض الوصل مباراة الزوراء بصفوف ناقصة، إذ يفتقد ثلاثة لاعبين أساسيين هم الثنائي البرازيلي كايو كانيدو ورونالدو مينديز وقائد الدفاع وحيد إسماعيل بسبب الإصابة.

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وسيعتمد الوصل على مهاجمه البرازيلي فابيو دي ليما صاحب هدف الفوز على النصر السعودي من ركلة جزاء في الجولة الأولى، والذي كان الأول للفريق الإماراتي في البطولة بعد 11 سنة، منذ أن هزم القوة الجوية العراقي 2-1 في 7 مايو 2008.

وفي المجموعة ذاتها، يسعى النصر السعودي إلى تجاوز أزمة ضربة البداية عندما يستقبل ذوب آهن الإيراني اليوم الإثنين.

واختار النصر ملعب آل مكتوم في دبي ليكون ملعباً له عندما يواجه الفرق الإيرانية في البطولة القارية، بناء على قرار الاتحاد الآسيوي الذي اتخذه قبل ثلاثة مواسم عندما قرر إقامة مباريات الأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية على ملاعب محايدة.

ويدخل النصر الذي تلقى خسارة غير منتظرة أمام الوصل في الجولة الأولى، بخيار الفوز لاستعادة توازنه والعودة لصلب المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة لا سيما وان التعادل أو الخسارة قد تصعّب من مهمته لتجاوز دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يستعيد الفريق جهود مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا، الذي غاب عن المباراة الأولى في البطولة وعن مباراتي الشباب والاتفاق في الدوري بداعي الإصابة.