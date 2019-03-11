رياضة | مفاجأة نارية تقرب قاهر ريال مدريد من برشلونة

تسببت تصريحات جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني في إغراق اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي في السعادة والتفاؤل حول إمكانية الانضمام للبارسا خلال الفترة المقبلة.

وكان بارتوميو صرح لإذاعة كادينا سير الإسبانية وأكد أن البارسا يفكر في التعاقد مع دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه يُقيّم الأمر خلال الفترة الحالية.

وعلى الرغم من شعور دي ليخت بالقلق في الفترة الماضية بعد تعاقد برشلونة مع المدافع الفرنسي جيان كلاير توديبو من نادي تولوز، لكن تصريحات بارتوميو أسعدت دي ليخت والتي جعلته متحمس للقتال من أجل تقديم الأفضل مع برشلونة في حال انتقل إلى صفوف فريق البارسا.

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ويذكر أن أندية يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي بجانب أتليتكو مدريد الإسباني اهتموا جميعًا بالتعاقد مع دي ليخت في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن رغبة دي ليخت الأولى هى الانتقال لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن دي ليخت تألق وقاد أياكس لإقصاء ريال مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز برباعية مقابل هدف في ملعب البيرنابيو.