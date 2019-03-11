رياضة | وادي دجلة يستضيف طلائع الجيش في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة يستضيف طلائع الجيش في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق وادي دجلة مع نظيره طلائع الجيش ، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

وادي دجلة يدخل مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الماضي لتنتعش آمال الفريق في الهروب من دائرة الهبوط.

وعلى الجانب يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم بمعنويات سئية بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام المصري في الجولة السابقة ليتراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري.

يدخل فريق طلائع الجيش لقاء اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.