رياضة | كريستيانو رونالدو يفاجئ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يفاجئ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن إعجابه بمدينة مدريد الإسبانية وكيف ساهمت في التأثير عليه خلال فترة تواجده في نادي ريال مدريد.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات رونالدو والذي قال: مدينة مدريد تركت في الكثير من الأمور والتي لن استطيع نسيانها مدى الحياة، لقد بنيت مدينة مدريد جزء مهم من مسيرتي الكروية، كذلك هى المدينة والتي قضى فيها عائلتي أوقات رائعة.

وتابع رونالدو: افتقد كثيرًا لمدينة مدريد وشعبها، واجتهد كثيرًا لأظل أفضل لاعب في العالم عن طريق الاهتمام بجسدي وبالتدرب بشكل جيد رياضيًا وبدنيًا وتناول الطعام الصحي.

Advertisements

ويستعد رونالدو لخوض مباراة مهمة مع يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء.

ويذكر أن رونالدو أحرز لنادي يوفنتوس في كافة المسابقات 21 هدفًا في الموسم الجاري.

وكان رونالدو انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2018 قادمًا من ريال مدريد بعد 9 مواسم ناجحة قضاها في جدران النادي الملكي.