رياضة | الداخلية يتحدى مصر المقاصة في صراع القمة والقاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يتحدى مصر المقاصة في صراع القمة والقاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الداخلية مع نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الثالثة عصرا، على استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري العام.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، حيث يطمح فريق مصر المقاصة لمواصلة انتصاراته والحفاظ على فرصه في المنافسة على مركز في المربع الذهبي المؤهل لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل، بينما يبحث فريق الداخلية عن تحقيق الفوز للهروب من دائرة الهبوط.

يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقع الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.