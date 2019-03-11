رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين والموافق 11 مارس 2019 عدداً من المباريات القوية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال آسيا لذلك؛ نرصد لكم فيما يلي أهم مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:

- الدوري المصري:

الداخلية × مصر المقاصة: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة

حرس الحدود × إنبي: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت

وادي دجلة × طلائع الجيش: اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت

- الدوري الإيطالي:

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روما × إمبولي: اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4

- دوري أبطال آسيا:

الزوراء العراقي × الوصل الإماراتي: اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

الوحدة الإماراتي × اتحاد جدة: اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

الريان القطري × لوكوموتيف: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

النصر السعودي × ذوب آهن: اليوم في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD