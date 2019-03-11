رياضة | القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة والوحدة في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة والوحدة في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي اتحاد جدة اختبارًا صعبًا أمام الوحدة الإماراتي وذلك مساء اليوم الإثنين والموافق 11 مارس 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب الاتحاد مع منافسه الوحدة على ملعبه "آل نهيان" بالإمارات وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة و6:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و7:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية كالتالي:

1- الاتحاد السعودي: 3 نقاط

2- لوكوموتيف طقشند: 3 نقاط

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3- الوحدة الإماراتي: بدون نقاط

4- الريان القطري: بدون نقاط

وتنقل مباراة اتحاد جدة مع الوحدة الإماراتي عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المصري علي محمد علي، ويمكنكم متابعينا مشاهدة المواجهة مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

وكان نادي اتحاد جدة قد فاز في الجولة الأولى من المجموعات على الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف بملعبه "الجوهرة المشعة" بجدة، بينما الوحدة سقط بثنائية أمام لوكوموتيف.

وتعد مباراة اليوم قوية بين الطرفين حيث يريد عميد الأندية السعودية نسيان ما تعرض له هذا الموسم من نتائج كارثية في الدوري والسير على طريق الانتصارات مع مدربه الجديد سييرا.