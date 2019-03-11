رياضة | سيرينا وليامز تنسحب في إنديان ويلز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرينا وليامز تنسحب في إنديان ويلز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحبت سيرينا وليامز من بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس أثناء تأخرها أمام الإسبانية جاربين موجوروزا 6-3 و1-صفر أمس.

وذهبت المصنفة الأولى على العالم سابقا إلى مقعدها بعد نهاية الشوط الأول في المجموعة الثانية وجلست وهي تتنفس بصعوبة. وبعد نقاش مع دونا كيلسو المشرفة على المباراة، أعلنت اللاعبة الأميركية انسحابها.

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وظهرت علامات إرهاق على وليامز (37 عاما) في المجموعة الأولى وبعد انتهائها استدعت أحد المدربين وعقب نقاش طويل عادت للملعب.

وكانت وليامز تقدمت 3-صفر في المجموعة الأولى قبل أن تخسر الأشواط السبعة التالية.

وأنجبت وليامز، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، طفلتها الأولى في 2017 وعادت للعب في العام الماضي. وتحتل حاليا المركز العاشر في التصنيف العالمي.