الان تتابع رسمياً: نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 18 أبريل في العين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم موعد المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، لتقام في 18 أبريل (نيسان) المقبل، على إستاد هزاع بن زايد في العين.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها امس جوائز سنوية للأفضل على مستوى الاتحادات واللاعبين والمدربين والهدافين، خلال المباراة النهائية المقبلة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتم خلال الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، تقريراً موسعاً عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.

من جهة أخرى تم اعتماد تشكيل عدد من اللجان، وهي:

اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة محمد روراوه والدكتور معتصم جعفر نائباً

Advertisements

اللجنة الإشرافية على لجنه الحكام برئاسة غانم أحمد

اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء

لجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي

اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني

لجنة الأمور العاجلة برئاسة عبدالخالق مسعود

لجنة العلاقات الدولية برئاسة هاني أبو ريده

اللجنة النسائية برئاسة سمر نصار