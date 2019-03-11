الامارات | مدرب العين يكشف سبب استبعاده لكايو وعجب عن لقاء الاستقلال

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يكشف سبب استبعاده لكايو وعجب عن لقاء الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مدرب فريق العين، الاسباني خوان كارلوس غاريدو السبب الحقيقي الذي أدى لاستبعاد ثنائي الفريق، الدولي محمد عبدالرحمن "عجب" والبرازيلي كايو لوكاس عن مرافقة الفريق إلى إيران لمواجهة فريق الاستقلال مساء غدٍ "الثلاثاء" ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال غاريدو للحساب الرسمي لنادي العين في "تويتر" إنه استبعد الثنائي من قائمة الفريق للمواجهة المنتظرة بسبب الإصابة التي يعانيان منها، لكنه المدرب لم يكشف حجم الإصابة ولا توقيت وقوعها.

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وضمت بعثة فريق العين 20 لاعباً هم: "خالد عيسى- حمد المنصوري- محمد سعيد بوسندة- مهند سالم العنزي- ماركوس بيرغ- حامد دومبيا- تسوكاسا شيوتاني- إبراهيم دياكيه- خالد عبدالرحمن- عامر عبدالرحمن- بندر الأحبابي- أحمد برمان- سعيد المنهالي- ريان يسلم- محمد فايز- محمد خلفان- سعيد جمعة- جمال معروف- سعد خميس".

ويختتم الفريق تحضيراته مساء اليوم على ملعب آزادي الذي سيحتضن اللقاء وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها الفريق المواجهة التي يرفع فيها شعار "التعويض" بعد خسارته في الجولة الافتتاحية على أرضه أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.