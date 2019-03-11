الارقام والتاريخ يرجح كفة فوز الاتحاد على الوحدة الإماراتي

يواجه اتحاد جدة مضيفه الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد 7 سنوات من آخر لقاء جمع الفريقين في البطولة الآسيوية.

ويتفاءل الاتحاديون بإستاد آل نهيان، حيث لم يخسر فيه اتحاد جدة في مواجهتين خاضهما الفريق أمام الوحدة.

ويعلو كعب الاتحاد على الوحدة، حيث يلتقي الفريقان للمرة الخامسة، بعد أن تقابلا في 4 مواجهات سابقة بنسختي 2010 و2011 ونجح الاتحاد في الفوز في 3 مباريات، وحضر التعادل مرة وحيدة في إياب نسخة 2011.

Advertisements

وقابل اتحاد جدة 5 أندية إماراتية في مشواره في دوري أبطال آسيا، هي العين والجزيرة وبني ياس والنصر والوحدة، بمجموع 16 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7، وخسر 3 مباريات.

وواجه اتحاد جدة فريق النصر الإماراتي في آخر نسخه شارك فيها عميد الأندية السعودية عام 2016، بينما كانت البداية في مشوار الفريق الاتحادي مع الأندية الإماراتية عام 2005، عندما نجح في تحقيق اللقب على حساب العين.

ويعتبر مهاجم الاتحاد السابق الجزائري عبدالملك زياية، هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.